LG유플러스, 상반기 고객 선호번호 5000개 추첨

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 오는 24일부터 6월 6일까지 2021년 상반기 고객 선호번호 추첨행사의 신청을 접수한다고 12일 밝혔다.

이번 추첨행사를 통해 응모할 수 있는 전화번호의 유형은 ▲AAAA ▲000A ▲00AA ▲AA00 ▲ABAB ▲A000 ▲ABCD ▲국번과 뒷자리 번호가 같은 ABCD-ABCD ▲’1004’ 등 특정 의미를 갖는 번호 등으로, 총 5000개다.

LG유플러스는 지난 2006년부터 특정한 의미를 갖거나 기억하기 쉬워 다수 고객의 선호도가 높은 전화번호를 매년 2차례 추첨을 통해 제공해왔다.

지난 해 11월 진행한 하반기 추첨행사에서 가장 인기를 끈 유형은 ABCD-ABCD었다. 경쟁률도 503.4 수준으로 선풍적인 인기를 끌었다.

선호번호를 받길 원하는 고객은 24일부터 6월 6일까지 오프라인 매장에 방문하거나 LG유플러스 홈페이지 내 고객지원 메뉴 ‘이용가이드-상품 가입 안내-선호번호-선호번호 신청’에서 안내에 따라 신청서를 작성하면 추첨에 응모할 수 있다.

LG유플러스 고객뿐 아니라 타 통신사 고객도 응모할 수 있으며, 알뜰폰(MVNO) 이용 고객도 해당 사업자의 안내에 따라 1인 최대 3개 번호까지 신청이 가능하다.

당첨여부는 6월 10일에 발표되며, 6월 14일부터 7월 2일까지 당첨자에게 번호가 배포된다. 당첨자는 선호번호를 타인에게 양도할 수 없으며, 배포 후 1년간 진행될 선호번호 추첨행사에 지원할 수 없다.

