카카오엔터, 유희열의 '안테나'에 전략적 투자…지분 인수 계약

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오엔터테인먼트가 실력파 아티스트들이 소속돼 있는 연예기획사 '안테나'와 손잡고 음악과 영상 콘텐츠 사업 경쟁력 강화에 더욱 속도를 낸다.

카카오엔터테인먼트 M컴퍼니는 안테나의 지분 일부를 인수하는 계약을 체결하고 이를 포함한 전략적 투자를 단행했다고 12일 밝혔다.

이를 통해 카카오엔터테인먼트와 안테나는 파트너십을 구축하고 다양한 음악 장르의 아티스트의 발굴·육성을 함께하는 것은 물론, 카카오엔터테인먼트의 음악·영상 콘텐츠 사업에서 긴밀한 협업을 이어갈 예정이다.

가수 유희열씨가 대표를 맡고 있는 안테나는 정재형, 루시드폴, 페퍼톤스, 정승환, 권진아, 샘김, 적재 등 자신만의 음악적 개성을 바탕으로, 작곡, 프로듀서, 보컬 등 다양한 분야에서 독보적 역량을 갖추고 있는 실력파 뮤지션들이 소속돼 있다.

카카오엔터테인먼트측은 이번 안테나와의 파트너십을 통해 시너지를 창출, 음악 사업의 장르와 영역을 더욱 확장할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 안테나 소속 아티스트들과 함께 카카오엔터테인먼트가 추진하고 있는 드라마, 영화를 비롯해 카카오TV 오리지널 예능과 드라마 등 영상 콘텐츠 사업에서도 새로운 시너지를 만들어 내겠다는 목표다.

안테나 역시 이번 투자 유치를 통해 안정적인 자본과 시스템을 확보하게 됐다. 아티스트들이 음악 활동에 더욱 몰입할 수 있도록 지원하고, 다양한 장르의 아티스트들을 발굴·육성하는데 집중할 계획이다.

카카오엔터테인먼트 관계자는 "이번 안테나와의 파트너십을 바탕으로 더욱 새롭고 다양한 시도를 통해 음악과 영상 콘텐츠 사업의 경쟁력을 더욱 강화해나갈 것"이라고 밝혔다.

