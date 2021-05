위니아전자, 2022년까지 파리 생제르맹 핸드볼팀 공식 후원

[아시아경제 우수연 기자]위니아전자가 유럽의 3대 인기 스포츠 핸드볼의 주요 명문 팀인 프랑스 파리 생제르맹을 2022년 6월까지 공식 후원한다고 12일 밝혔다.

파리 생제르맹 핸드볼팀은 프랑스 최상위 리그(LNH1)에서 7번의 우승과 프랑스 챔피언십에서 4회 우승을 달성한 유럽의 명문 팀이다.

이번 스폰서십 계약에 따라 파리 생제르맹 구장인 스타드 피에르 드 쿠베르탱에서 홈 경기가 열리면 경기장 내 LED 패널과 코트 바닥을 통해 위니아 로고가 노출된다. 또한 유럽 법인 쇼룸과 매장, 제품 행사 시 브랜드 로고를 활용하는 등의 마케팅 활동도 펼칠 계획이다.

뿐만 아니라 위니아 브랜드의 글로벌 입지를 강화하기 위해 국내에서도 파리 생제르맹 핸드볼팀을 활용한 온·오프라인 마케팅 활동을 진행한다. 최근 출시한 와인 셀러가 탑재된 국내 최초 4도어 멀티냉장고 '위니아 보르도'와 92종의 컬러로 커스터마이징 할 수 있는 4도어 프리미엄 냉장고 '위니아 프렌치'에 파리 생제르맹 공식 공급사 로고를 사용할 수 있게 했다.

위니아전자는 공식 로고를 활용한 제품광고 인쇄물과 주요 제품에 부착할 수 있는 DIY(Do It Yourself) 스티커를 제작해 판촉 시에 활용하고 홈페이지와 온라인 카달로그에도 파리 생제르맹의 공식 공급사 소개 메시지를 삽입하는 등 글로벌 통합가전 브랜드 이미지를 구축해 나간다는 방침이다.

장 클로드 블랑 파리 생제르맹 부회장은 "위니아전자의 공식 파트너로서 작년에 이어 올해도 연을 맺게 돼 영광"이라며 "한국의 우수 기업과 함께 앞으로의 경기에서 새로운 타이틀로 기록을 써나갈 수 있게 돼 기쁘다"고 전했다.

이동철 위니아전자 유럽법인장은 "세계 최고 선수들이 속해있는 파리 생제르맹 핸드볼팀과 함께하게 돼 자랑스럽다"며 "유럽 시장에서 다양한 마케팅을 통해 한국의 프리미엄 가전 브랜드인 위니아의 가치를 널리 알릴 계획"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr