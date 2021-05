[클릭 e종목]"바텍, 올해 연간 최대 실적 달성 전망...목표가 9%↑"

[아시아경제 박지환 기자] 하나금융투자는 12일 바텍 바텍 043150 | 코스닥 증권정보 현재가 32,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,800 2021.05.12 07:54 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"바텍, 주력 덴탈 제품 수요 급증세...1분기 호실적 기대"바텍, 주당 100원 현금배당BTS에 친환경에너지까지…10개종목 코스피200 신규편입 close 에 대해 올해 연간 최대실적을 달성할 것이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 4만6500원에서 5만600원으로 8.82% 상향 조정했다.

정민구 하나금융투자 연구원은 "바텍은 글로벌 이연수요 발생 및 주요 지역 고성장에 따라 올해 연간 최대 실적을 달성할 것"이라며 "디지털 덴탈 라인업 구축 완성도가 높아질수록 경쟁사 대비 디스카운트 요인은 해소 되며 향후 추가적 밸류에이션 상향 또한 가능할 것으로 판단한다"고 밝혔다.

1분기 호실적으로 이연수요를 넘어선 성장을 증명하고 있다는 평가다. 바텍은 1분기 매출액 752억원, 영업이익 130억원으로 전년 대비 각각 38.0%, 105.7% 증가한 실적을 시현했다. 이번 호실적은 주요 수출 지역에서의 빠른 영업 회복과 지역 확장 효과가 이끌었다. 중국을 포함한 아시아, 북미, 유럽 등 모든 주요 지역에서의 고른 성장이 일어났으며 특히 유럽지역은 1분기 전년 동기 대비 71.9% 증가한 매출액 214억원을 시현하며 전사적 외형성장을 주도했다고 설명했다.

바텍은 2분기에도 주요 지역에서의 성장을 통해 분기별 최대 실적을 시현할 것이란 전망이다. 연간 매출액은 작년 보다 28% 증가한 3126억원, 영업이익은 64% 늘어난 519억원이 예상된다.

정민구 연구원은 "바텍은 1분기부터 주요 지역인 북미, 유럽, 중국 등에서 이연수요 및 지역 확장 효과가 맞물려 폭발적 성장이 이어지고 있다"며 "외형성장은 성수기인 2, 4분기에도 이어질 것으로 보인다"고 분석했다. 특히 하반기 중국 시장에서의 프리미엄 Green 시리즈 제품에 대한 신규 제조 및 판매 그리고 미국 시장 내 프리미엄 제품(GreenX) 출시가 예정돼 평균판매단가(ASP) 상승을 통한 외형성장과 수익성 개선이 동시에 이뤄질 것으로 내다봤다.

