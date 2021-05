[아시아경제 강나훔 기자] 강원랜드 강원랜드 035250 | 코스피 증권정보 현재가 26,050 전일대비 50 등락률 +0.19% 거래량 1,302,335 전일가 26,000 2021.05.11 15:30 장마감 관련기사 폐광기금과 코로나19…첩첩산중 속 강원랜드강원랜드, 김태호·이상진·한민호 사외이사 신규 선임[특징주]강원랜드, 나흘째 강세…연일 신고가 경신 close 는 올해 1분기 매출액 974억3500만원을 기록했다고 11일 공시했다.

이는 전년동기대비 58.7% 감소한 수치다. 같은 기간 영업손실과 당기순손실은 각각 596억1800만원, 409억원으로 전년동기대비 각각 68.1%, 73.8% 줄었다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr