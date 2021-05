한국도로공사 강릉(인천,강릉)휴게소는 코로나19 강릉시 전역에 2단계 방역수칙이 강화됨에따라 위생진단평가를 실시했다.

강릉휴게소 관계자는 “코로나19의 예방, 감염전파 차단 및 식당가 위생 상태를 진단, 개선함으로써 휴게소를 찾아주신 내방객에게 보다 안전한 식,음료를 제공하자 세스코 식품 안전 솔루션”위생진단평가“를 실시하고 있다고 전했다.

휴게소 관계자는 ”앞으로 위생업소의 청결관리 의식을 높이고 위생서비스 선진화와 위생수준의 질적 향상을 위해 노력하겠다“고 말했다

