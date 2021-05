[컨콜]SKT, “티맵모빌리티, 구독형·대리운전 서비스 출시할 것”

[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤은 11일 진행된 2021년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 티맵모빌리티의 자금 유치와 최근 사업현황에 대해 묻는 질문에 대해 하형일 SK텔레콤 코퍼레이트2센터장은 “1분기 티맵모빌리티 성장을 위해 재무적 투자자들에게 4000억원 규모의 투자 유치를 마무리했다”며 “택시 중심의 차별화된 서비스 위해 우버와 합작해 우티를 출범시켰고, 2분기에는 티맵라이프플랫폼에서 기존에 없던 구독형 서비스 출시하고 B2C 대상 대리운전 시범서비스 선보일 것”이라고 답했다.

아울러 우버와의 조인트벤처(JV)인 우티의 향후 전략에 대해선 “지난 4월1일 우티가 공식출범했고, 우티는 올 하반기 우버택시와 티맵택시를 통합해 새로운 서비스를 선보일 것”이라며 “초기에는 가맹택시, 고급택시 중심으로 전개하겠지만 향후 택시를 중심으로 한 다양한 부가서비스와 이동서비스를 선보일 것”이라고 전했다.

