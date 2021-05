현대차그룹, 교통약자 위해 레이 복지車 20대 투입

현대차 지원 사회적기업, 휠체어 탑승자에 최적화 된 레이 개발

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹은 11일 서울 마포구 문화비축기지 문화마당에서 '이동약자 모빌리티 공헌사업' 전달식을 진행했다고 밝혔다. 이날 전달식엔 김선순 서울시 복지정책실장, 김상균 사회복지공동모급회 사무총장, 이병훈 현대차 그룹 상무 등 20여명이 참석했다.

현대차 그룹은 이번 행사를 통해 기아 레이 복지차량 총 20대를 기증한다. 해당 차량은 총 5억원 규모로, 각 10대씩 서울시 장애인복지시설협회와 한국노인복지중앙회에 기증될 예정이다.

기증될 레이 복지차량은 현대차 그룹이 육성한 사회적 기업인 ㈜이지무브가 개발한 차량으로, 휠체어 탑승자에게 최적화된 설계를 갖춘 게 특징이다. 전달된 차량들은 기증 기관별 자체 심사에 따라 최종 선발된 수혜기관 및 이동약자들에게 전달될 계획이다.

현대차 그룹 관계자는 "지난 2014년부터 이어온 교통 약자를 위한 지원 사업은 스마트 모빌리티 솔루션 기업을 위한 그룹 활동의 연장선"이라면서 "앞으로도 다양한 분야에서 창의적인 아이디어를 가지고 우리 사회의 교통 약자들을 돕기 위한 방안을 마련할 것"이라고 말했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr