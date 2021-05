[아시아경제 이민지 기자] 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 26,550 전일대비 150 등락률 -0.56% 거래량 303,519 전일가 26,700 2021.05.11 14:04 장중(20분지연) 관련기사 "애경산업, 실적 리바운드 기대...주가 점진적 우상향 전망"애경산업, 작년 영업익 224억...전년比 63.1%↓[특징주] 한한령 해제 분위기 조성에 화장품주 '들썩' close 은 1분기 영업이익으로 76억원을 기록해 전년동기대비 38% 줄었다고 11일 공시했다. 매출액은 15% 감소한 1353억원을 기록했고 순이익은 80억원으로 11% 줄었다.

