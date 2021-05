신도시 프리미엄과 명품 설계 동시에 누린다! 우석건설 ‘서충주신도시 월드메르디앙 엔라체’ 공급

- 올인업 라이프 누릴 수 있는 탁월한 입지에 전 세대 실수요자 선호하는 전용 84㎡ 구성

- 새 아파트 희소성 높은 충주… ‘서충주신도시 월드메르디앙 엔라체’ 이달 중 분양 앞둬

우석건설이 충청북도 충주시 대소원면 본리 649번지에 짓는 ‘서충주신도시 월드메르디앙 엔라체’가 이달 중 분양할 예정으로 수요자들의 관심을 끌고 있다.

‘서충주신도시 월드메르디앙 엔라체’는 지하 1층~지상 15층, 총 274세대 규모에 모든 세대가 실거주에 용이한 전용 84㎡ 단일면적으로 구성된다. 타입별로는 84㎡A 202세대, 84㎡B 72세대다.

단지가 들어서는 충주 부동산 시장은 비규제지역 풍선효과를 누리며 뜨겁게 달아오르는 중이다. 실제로 지난 2019년 9월 미분양 물량이 전량 소진된 이후 현재까지 미분양 물량이 없는 것은 물론, 매매가도 계속해서 상승세를 유지하고 있다. 이런 가운데 신규 공급물량도 지난 2017년부터 꾸준히 감소해 이번에 공급되는 ‘서충주신도시 월드메르디앙 엔라체’에 더욱 많은 수요자들이 몰릴 것으로 예상된다.

또한 단지는 서충주신도시 내에서도 교육, 교통, 자연 등을 한걸음에 누릴 수 있는 우수한 자리에들어선다. 단지 옆에 위치한 첨단산업도로와 3번 국도를 통해 충주시내권까지 차량으로 약 20분대에 진입할 수 있으며, 충주 IC, 중앙탑 하이패스 IC, 중부내륙고속도로, 평택제천고속도로 등 광역 교통망과 충북선 주덕역 등 철도 교통망까지 갖추고 있다.

여기에 단지 주변으로 롯데슈퍼, 홈마트 등 상업시설과 우체국, 은행 등 생활편의시설이 마련돼 있어 편리한 인프라를 누릴 수 있다. 이 외에도 도담다담공원을 비롯해 그린나래공원, 성마루공원 등 쾌적한 자연환경이 가까이 있는 것은 물론, 단지 바로 옆에 대소원2초중학교이 있는 도보 학세권이다. 또한 오는 2023년 서충주신도시 내에 들어서는 용전고까지 개교할 예정으로 학부모 수요자들의 시선을 사로잡는다.

특히 ‘서충주신도시 월드메르디앙 엔라체’는 충주의 신흥 중심지역으로 거듭난 서충주신도시에 들어서는 만큼 높은 미래가치를 누릴 전망이다. 서충주신도시는 충주기업도시, 메가폴리스, 첨단산업단지 등 양질의 일자리를 갖춰 직주근접이 가능할 뿐 아니라, 분양가 상한제가 적용돼 보다 합리적인 가격에 내 집 마련을 할 수 있는 최적의 입지다.

이처럼 서충주신도시의 미래가치를 한번에 누릴 수 있는 ‘서충주신도시 월드메르디앙 엔라체’는 단지 내에서도 프리미엄 라이프를 경험할 수 있도록 차별화된 설계를 도입할 예정이다. 쾌적한 공기를 위해 차 없는 중앙광장과 물놀이 바닥분수 등 친환경 특화단지로 조성되며, 피트니스와 골프연습장, 맘스라운지 등 다양한 커뮤니티 시설도 마련된다.

또한 단지는 전 세대 4Bay 혁신평면으로 넉넉한 채광과 개방감을 확보했을 뿐 아니라 저층세대에는 테라스 또는 높은 천장높이 등 특화설계를 적용하는 등 각 세대 내부의 완성도까지 극대화했다.

한편, 이달 오픈 예정인 ‘서충주신도시 월드메르디앙 엔라체’의 견본주택은 충청북도 충주시 연수동 1347번지에 위치할 예정이다.

