"인기 영화·드라마, 월 5500원에" SKB, ‘오션 셀렉트’ 출시

[아시아경제 조슬기나 기자]SK브로드밴드는 월 5500원에 인기 영화와 해외드라마를 볼 수 있는 월정액 상품 '오션 셀렉트(OCEAN SELECT)'를 출시한다고 11일 밝혔다.

이는 기존 B tv 영화 월정액 OCEAN을 압축한 서비스로, 온라인동영상서비스(OTT)가 확대하는 미디어 시장에서 시청자들이 실속 있는 가격에 선별된 양질의 콘텐츠를 이용할 수 있도록 한 것이 특징이다.

기존 OCEAN의 콘텐츠(영화 기준 약 1만1000편) 중 가입자들의 사랑을 많이 받은 영화 및 해외드라마 20%를 선별해 서비스한다. 할리우드 인기작 ‘나이브스 아웃’과 ‘1917’, 인기 미국 드라마 ‘S.W.A.T’, '굿닥터' 등이 포함됐다. 영화 1615편과 해외 드라마 419 시즌이 우선 제공되고, 매주 인기 콘텐츠가 업데이트 될 예정이다.

이용료는 월 5500원(부가세 포함)으로, 기존 OTT 이용료에 비해 가격을 크게 낮춰 가입자 부담을 줄였다. 상품 가입 시 카테고리 내 모든 콘텐츠를 무제한 시청할 수 있다.

TV는 물론 ‘모바일 B tv’로 연결, 스마트폰에서도 콘텐츠를 즐길 수 있다. 시청하던 VOD는 TV 및 스마트폰을 통해 ‘이어보기’도 가능하다. 가입은 B tv 홈 화면→월정액 메뉴 또는 SK브로드밴드 고객센터(국번없이 106)를 통하면 된다.

SK브로드밴드는 오션 셀렉트 출시를 기념해 오는 31일까지 ‘1+1’ 이벤트를 진행할 계획이다.

김혁 SK브로드밴드 미디어플랫폼본부장은 “OCEAN SELECT는 알찬 콘텐츠 구성, 합리적 가격이라는 두 마리 토끼를 원하는 시청자를 위해 선보인 상품”이라며 “앞으로도 고객들의 니즈를 충족하는 상품 개발에 집중하겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr