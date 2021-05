CU, 제일제당과 ‘우리 땅 우리 김치’ 2+1 행사

[아시아경제 임춘한 기자] CU가 업계 단독으로 CJ제일제당과 손잡고 ‘우리 땅 우리 김치’ 행사를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 최근 중국산 알몸 김치 파동, 김치 종주국 논란 등 김치와 관련된 이슈가 이어지면서 믿고 먹을 수 있는 국내산 김치를 찾는 소비자들이 늘어나고 있는 소비 트렌드를 반영해 기획됐다.

행사 상품은 비비고 배추김치와 돼지 김치찌개, 김치볶음밥, 왕교자 김치만두 등 총 12종으로 이달 말까지 2+1 행사가 적용된다. CU가 김치 관련 상품을 대규모로 증정 행사하는 것은 이번이 처음이다.

해당 상품들은 온라인과 비교해도 가격경쟁력이 높다. 예를 들어 비비고 배추김치(200g)는 행사 가격으로 적용하면 개당 1800원으로 인터넷 최저가보다 약 30% 저렴하다.

BGF리테일 관계자는 “코로나19로 근거리 소비문화가 자리잡으면서 최근 일어난 김치 이슈에 가까운 편의점에서 국내산 김치를 구매하는 고객이 크게 증가하고 있다”며 “앞으로도 국내 제조사와 함께 고객의 알뜰 쇼핑을 돕기 위한 다양한 행사를 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr