이베이코리아, 빅스마일데이 첫날 287만개 판매…1초에 33개씩 팔려

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 상반기 최대 쇼핑축제 ‘빅스마일데이’가 오픈 첫날 누적 판매 총 287만개를 기록했다고 11일 밝혔다.

이베이코리아는 빅스마일데이 행사 첫날인 10일 하루 동안 G마켓과 옥션, G9에서 총 287만5718개의 상품이 판매됐다고 밝혔다. 이는 1시간에 12만개, 1초에 33개씩 팔린 셈이다.

매진 행렬도 이어졌다. G마켓과 옥션에서 파빌리온 PC는 총 9억6000만원의 매출을 기록하며 매진돼 누적 랭킹 1위를 달성했다. ASUS 노트북도 총 5억7000만원을 기록하며 매진됐다. 이 외에도 LG디오스 식기세척기(8억8000만원), 갤럭시S21 자급제폰(6억8000만원), UHD 4K TV(7억8000만원) 등이 베스트 판매 순위에 올랐다.

실시간 라이브커머스 ‘장사의 신동’도 인기를 끌었다. 이날 오후 8시부터 진행한 장사의 신동은 LG전자의 고급형 라인 오브제 컬렉션 4종을 최대 20% 할인가에 판매했다. 슈퍼주니어의 신동이 진행을 맡았고, 방송 시작 8분 만에 시청자 수 1만명을 돌파해 총 4만3000명 이상을 기록했다. 방송이 진행되는 1시간 30분 동안 오브제 컬렉션 4종은 3억1000만원 이상의 판매고를 올렸다. 21시를 기준으로는 G마켓과 옥션에서 LG 오브제 컬렉션이 총 8억원 이상의 매출을 기록했다.

이베이코리아 관계자는 “스마일클럽은 물론, 일반 고객에게도 혜택을 확대하는 등 역대 최대 규모로 선보인 빅스마일데이가 첫날부터 좋은 반응을 얻고 있다”며 “그동안 없었던 신규 콘텐츠와 강력한 혜택을 통해 만족도 높은 쇼핑경험을 제공하며 흥행을 이어 나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr