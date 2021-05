정세균, 1인당 평생 2천만원 지급해 직업능력 개발…‘국민 능력개발 지원금’ 제안

1인당 평생 2000만원, 연간 최대 500만원 지급

지식재산처 신설, 미래씨앗통장 제도 등 대권 구상 밝혀

[아시아경제 전진영 기자] 여권 유력 대권주자인 정세균 전 총리는 11일 “국민이 금전적 어려움 없이 적성에 맞는 직업능력을 원활히 개발할 수 있도록 ‘국민 능력개발 지원금’ 제도 도입을 제안한다”고 밝혔다.

정 전 총리는 이날 오전 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 정세균계 더불어민주당 의원모임 ‘광화문 포럼’ 기조강연에서 “국민 1인당 평생 2000만원, 연간 최대 500만원을 지급하는 것은 어떻겠느냐”며 이같이 제안했다.

그는 “그 예산이 허투루 쓰이지 않도록 현재의 성인 평생교육 및 직업훈련체계의 전면적 개편을 추진한다면, 국민이 새로운 일터를 찾는데 부담을 덜어드릴 수 있다”고 강조했다.

이어 혁신경제로의 전환을 위해 창업기업들의 지식재산권을 보호하는 정부 ‘지식재산처’ 신설과 아이가 태어나면 국가가 20년 적립형으로 1억원을 지원하는 ‘미래씨앗통장 제도’의 구상도 함께 밝혔다.

정 전 총리는 경제에 관한 구상도 밝혔다. 그는 자영업자 손실보상제에 대해서 “어려운 처지에 놓인 국민을 생각해서 곧바로 입법을 진행하는 것이 옳지 않겠느냐”며 “재정투입을 통한 추가지원으로 손실보상 소급적용의 국민적 요구를 해소하는 방안도 적극 검토해야 한다”고 말했다.

경제회복을 위해서는 “4차산업혁명, 데이터, AI(인공지능) 등을 성장동력으로 삼아야 한다”면서 “이와 함께 에너지 전환'과 탄소중립사회, ESG(환경·사회적책임·지배구조)로 경제의 틀과 방향을 바꿔야 한다”고도 강조했다.

이번 강연을 통해 정 전 총리는 본격적인 대권행보에 나선 것으로 보인다. 그는 “우리시대 모든 불평등과 대결하겠다”며 “담대한 회복, 더 평등한 대한민국을 만드는 길에 함께해달라”고 호소했다.

