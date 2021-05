신세계면세점, 5월 무착륙 관광비행 전세기 띄운다

가정의 달 맞이 가족단위 여행객 겨냥

무착륙 관광비행 전세기 항공권 선착순 증정

최대 55만원 선불카드 페이백, 제휴캐시 증정 등

[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점이 무착륙 관광비행 여행객들을 위해 전세기를 띄운다.

신세계면세점은 진에어·하나카드와 제휴를 맺고 오는 29일과 30일 양일간 2편의 무착륙 관광비행 전세기를 운항한다고 11일 밝혔다.

신세계면세점은 오는 25일까지 무착륙 관광비행 티켓 증정 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 내 명동점과 부산점을 방문해 하나카드로 499달러 이상 구매한 지점별 선착순 92명에게 진에어 전세기 항공권을 무료로 제공한다.

고객들이 실속 있는 면세쇼핑을 경험할 수 있도록 혜택도 마련했다. 전세기 탑승 고객이 하나카드로 면세품을 구매할 경우 구매 금액별로 최대 55만원, 부산점은 최대 80만원의 페이백 혜택이 주어진다. 이외에도 신세계면세점 온라인몰에서 사용 가능한 제휴캐시 최대 25만원과 하나카드 결제 고객에게 최대 10만원 결제 할인 혜택을 제공하며 오프라인 전점 사용 가능한 스마트선불 최대 18만원을 증정한다.

신세계면세점 관계자는 "5월 가정의 달을 그냥 보내기 아쉬운 고객들에게 여행의 설렘과 면세점 쇼핑의 혜택을 드리기 위해 이번 프로모션을 기획했다"며 "어려운 상황에도 신세계면세점을 이용하는 고객들에게 보답하기 위해 앞으로도 다양한 방법으로 면세쇼핑 혜택을 제공할 것"이라고말했다.

한편 부산발 항공편은 5월29일에, 인천발 항공편은 30일에 출발한다. 부산발 항공 코스는 부산-대한해협-부산으로 약 1시간, 인천발은 인천-대구-부산-대한해협-부산-대구-인천 코스를 거쳐 약 1시간 50분 정도 소요된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr