경기도, 소비자분쟁 해결 상담사 50명 양성한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 소비자분쟁 해결 지원과 상담을 담당할 전문상담사 양성에 나선다.

경기도는 오는 25일까지 소비자 분야에 관심 있는 경기도 거주 만 18~34세 청년이나 만 49세 이하 경력단절여성을 대상으로 '제2기 경기도 소비자교육 시민강사' 참가자 50명을 모집한다고 11일 밝혔다.

도는 다음 달 8일부터 30일까지(총 32시간) 소비자상담 실무, 소비자기본법, 민법 등 소비자 관련 법률과 분야별 소비자 피해구제 사례 등 소비자전문상담사 시험 대비를 위한 무료 교육을 진행한다.

교육은 현장 교육과 실시간 온라인 교육으로 나눠 진행된다.

교육 강사로는 법무법인 리더스 김희란 변호사, 한국소비자원 이희경ㆍ이선주 변호사 등 법률 전문가와 경기도 분쟁조정 전문자문단, 한국소비자원 경기지원 등 피해구제 실무 전문가들이 참여한다.

과정 수료자는 올 하반기부터 경기도 소비자정보센터 등 소비자 상담기관 실습 기회를 받고, 실습 성적에 따라 향후 소비자 상담기관에서 전문상담원으로 활동하게 된다.

김지예 도 공정국장은 "코로나19 장기화로 예식장, 헬스장, 전자상거래 등 소비자분쟁이 증가함에 따라 소비자 상담을 담당할 수 있는 전문 인력의 필요성이 더욱 커지고 있다"며 "이번 과정을 통해 구직활동에 어려움을 겪고 있는 청년층과 경력단절여성이 전문자격을 취득해 경제활동에 나설 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

제1기 경기도 소비자교육 시민강사 과정은 지난해 10월부터 운영, 50명이 수료했다. 1기 수료자들은 현재 경기도 소비자정보센터 실습 과정에 참여하고 있다.

제2기 시민강사 과정 지원 방법은 경기도 소비자정보센터 홈페이지(www.gg.go.kr/gg.info_center) 공지사항 게시판에 첨부된 지원서 서식을 작성, 소비자정보센터 전자우편(ggconsumer@gg.go.kr)으로 접수하면 된다. 이번 과정에 대한 문의 사항은 경기도 소비자정보센터(031-888-9850)로 연락하면 된다.

