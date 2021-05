홍준표 공식 복당 선언에…당내선 "때가 아닌데" (종합)

우회로 의사 밝혀오다 공식화



국민의힘, 도로한국당 우려

[아시아경제 이현주 기자] 홍준표 무소속 의원이 10일 국민의힘 복당 의사를 공식적으로 밝혔다. 지난해 지방선거에서 당선된 후 수차례 우회적으로 복귀 의사를 전달했으나 직접 복당 의사를 언급한 건 처음이다. 홍 의원은 지방선거를 앞두고 공천에서 배제되면서 이에 대한 불만으로 탈당했다.

홍 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "밖에서 머문 지난 1년 동안은 제 정치 역정과 부족함을 되돌아보는 깊은 성찰의 시간이 됐다"면서 "당헌 당규가 정한 절차에 따라 복당 신청서를 쓰고 심사를 받는 복당 절차를 밟으려 한다"고 말했다.

이어 "다시 당으로 돌아가 당원으로서 책임과 의무를 성실히 수행하고 파탄난 국정을 바로 세우고 국가 정상화를 위해 한 알의 밀알이 되고자 한다"고 강조했다.

그러나 복당 결정까지는 어려움도 예상된다. 초선의원들이 홍 의원 복귀가 김종인 전 비상대책위원장 퇴임과 4·7 재보궐선거 후 진행되고 있는 당 쇄신 작업에 도움이 되지 않는다고 보고 있어서다. 한 초선의원은 통화에서 "중도 외연 확장을 하는 데 있어 강성 보수 이미지인 홍 의원의 복당을 반길 수 없다"며 "‘도로 한국당’이란 말처럼 보수당으로 회귀하는 것으로 비쳐질 수 있어 우려하는 분위기"라고 말했다.

당 지도부 역시 지금은 때가 아니라고 보고 있다. 대선 주자급인 홍 의원의 지지율을 흡수해야 할 필요는 있어 복당 가능성은 열어 놓고 있지만, 의견 수렴을 이유로 그 시기는 계속 미룰 가능성이 있다. 여러 여론조사에서 국민의힘 지지자의 홍 의원 복당 찬성율이 높은 것으로 나타나면서 일각에선 홍 의원이 전당대회에서 영향력을 행사할까 우려하는 목소리도 있다.

