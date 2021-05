하나은행, 태국 '다이렉트 해외송금' 서비스 출시

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 해외송금 애플리케이션(앱) ‘하나 이지(EZ)’의 태국 다이렉트 해외송금 서비스를 개시한다고 10일 밝혔다.

2019년 출시된 하나은행의 대표 해외송금 앱 ‘하나 이지’는 빅데이터 기술과 AI알고리즘이 도입된 서비스를 제공 중이다. 다이렉트 해외송금 대상 국가를 기존 스리랑카, 네팔, 베트남에 이어 태국까지 확대했다.

해외송금에 특화된 ‘하나 이지’ 앱은 일반적인 해외송금 절차와 달리 시간과 장소의 제약을 받지 않아 해외 체류자와 유학생 앞 송금 이용자는 물론, 외국인 근로자들의 편의성 증대가 기대된다. 특히, 최근 서비스 개편을 통해 수취 계좌 유효성 검증과 실시간 이체 현황 확인으로 착오 송금 예방 또한 가능하게 되어 큰 호응을 얻었다.

하나은행 관계자는 “하나 이지의 다이렉트 해외송금은 출시 이후 편리성을 인정 받아 지속적인 인기를 끌고 있다”며, “외국환 전문 은행으로 축적된 노하우가 다양한 서비스 출시와 손님 편익 증대로 이어지고 있다”고 밝혔다.

한편, 이번 다이렉트 해외송금 서비스는 태국 최대 규모 방콕은행과 제휴를 통해 바트화(THB) 송금이 우선 적용되며, 향후 태국 내 전체 은행을 대상으로 확대될 계획이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr