[클릭 e종목]"미스터블루, 에오스레드 해외출시로 재평가 전망"

[아시아경제 유현석 기자] 상상인증권은 미스터블루에 대해 모바일 게임 에오스레드의 해외출시로 주가 재평가가 가능할 전망이라고 10일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

상상인증권은 미스터블루가 콘텐츠 사업부문 내재화로 영업이익률 추가개선이 가능할 것으로 예상했다. 이종원 상상인증권 연구원은 "자체 제작 웹툰 출시로 만화 콘텐츠 사업부의 안정적 매출 성장이 전망된다"며 "플랫폼내 자체 IP확장을 통해 수익의 60% 이상을 작가에게 지급하는 기존 비용구조 대비 지급 수수료 절감이 가능해졌다"고 말했다.

그는 "미스터블루의 플랫폼 누적 회원수는 3년간 연평균 20%가량 증가해 지난해 4분기 560만명에서 올해 상반기 기준 600만명 수준"이라며 "플랫폼내 건당 평균 결제금액은 1만5000원 수준으로 점진적 증가 추세가 이어지고 있으며 월정액권 구매 고객도 회복 추세에 있는 것으로 추정된다"고 강조했다.

이와 함께 모바일 게임 에오스레드의 해외 진출이 주가의 강력한 모멘텀이 될 것으로 기대했다. "2분기 이후에는 에오스레드 동남아 시장을 위시로 한 게임 사업부의 해외 진출 기대감이 현실화될 것으로 판단된다"며 "해당 IP는 한국 및 대만 구글 플레이스토어 게임 매출순위 2위에 랭크된 바 있으며, 주가 모멘텀 측면에서 즉각적인 기업가치 제고를 기대할 수 있어 중요하다"고 설명했다.

그는 "2분기 에오스레드의 신규 시장 진출 및 우호적인 콘텐츠 제반환경(자체 웹툰 서비스 등) 고려 시, 주가의 중장기적 우상향 추세를 전망되는데 실적개선과 게임사업부 성장을 기반으로 기업가치 제고가 예상되기 때문"이라며 "웹툰과 게임 두마리 토끼를 다 잡을 수 있는 전략적 투자처로서의 재평가가 주가에 투영될 가능성이 높다고 판단된다"고 말했다.

