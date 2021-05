“코로나보다 무서운 생활고”…인천 유흥업주 160명 내일 상경시위

15개월동안 300일 강제영업정지

청와대서 기자회견 가질 것…"영업허용·소급보상 요구"

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나19 방역을 위한 유흥업소 집합금지 조치가 계속되는 가운데 경기·인천 지역 유흥주점 업주들이 오는 10일 영업제한 조치 해제 요구 시위를 예고했다.

한국유흥음식업중앙회는 산하 경기지회 18개 지부와 인천지회 소속 유흥주점 회원들 160여 명이 10일 오후 1시 서울 영등포구 여의도 LG트윈타워 앞에 모여 청와대 앞까지 행진할 계획이라고 9일 밝혔다.

이들은 방역 지침에 따라 9명씩 한 조를 이뤄 행진한 뒤 청와대 앞에서 기자회견을 가질 예정이다. 이 자리에서 중앙회는 정부와 방역당국에 영업제한 조치 해제와 손실보상 소급적용을 요구한다는 계획이다. 아울러 같은 해당 내용을 담은 건의문을 청와대에 전달할 방침이라고 덧붙였다.

중앙회 관계자는 "시위에 인천지부는 상복을 입고 참석할 예정이다"라며 "코로나보다 더 무서운 것이 생활고인데 이래 죽으나 저래 죽으나 마찬가지인 심정이기 때문에 상복을 입는 것”이라고 설명했다.

인천의 일부 유흥주점은 정부의 집합금지 조치에 반발하며 10일 저녁부터 영업 강행에 들어갈 것으로 알려졌다. 방역당국은 유흥시설에 대한 집합금지 조치를 오는 23일까지 연장한 상태다.

중앙회에 따르면 인천지역 유흥업소의 코로나19 확산에 따른 영업금지 기간은 300일 가까이 지속되고 있다. 이에 유흥업주들은 지난 6일 인천시청 앞에서 집회를 열고 오는 10일부터 영업을 강행하겠다고 밝혔다.

한편, 인천시는 “영업 강행 시 방역 수칙 위반에 대해 고발 조치 등 강력 대응 할 방침”이라면서도 "10일 오전 중 강제 집합금지 해제 및 피해금 보상 등을 놓고 업주들과 협상을 가질 예정"이라고 밝혔다.

