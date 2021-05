'기술보호 선도 중소기업' 키운다…중기부, 참여기업 10곳 모집

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부는 '기술보호 선도 중소기업 육성 프로그램'에 참여할 중소기업을 10일부터 다음달 9일까지 모집한다.

기술보호 선도 중소기업 육성 프로그램은 소재·부품·장비 등 핵심기술 보유기업을 대상으로 한다. 기술보호 전문가 종합 진단을 거쳐 기업 중심의 단계별, 맞춤형 지원을 통해 기술보호에 선도적인 중소기업을 육성하는 사업이다. 올해는 시범적으로 10개 중소기업을 선정해 육성할 계획이다.

선정된 기업은 ▲기술보호 전문가 자문(최대 10일간 자문료 전액 지원) ▲기술자료 임치(최대 90만원 수수료 지원) ▲악성코드, 랜섬웨어 탐지 지원 등 기술지킴 서비스(최대 183만원) ▲보안시스템 구축(최대 50%, 4000만원) 등 체계적 지원을 받을 수 있다.

지원 프로그램을 마친 후 기술보호 역량수준이 75점 이상일 경우 '기술보호 선도 중소기업' 인증서 발급과 기술개발지원사업 참여 가점을 부여할 예정이다.

원영준 중기부 기술혁신정책관은 "기업 중심의 맞춤형 기술보호 지원을 통해 기술보호 역량수준이 높은 '기술보호 선도 중소기업' 지정을 지속 확대해 나갈 예정"이라며 "혁신기술 보호역량을 강화하는 것은 기업의 지속적인 기술혁신과 국가경쟁력 제고에 매우 중요한 요소"라고 밝혔다.

기술보호 선도 중소기업 육성 프로그램 참여를 희망하는 중소기업은 10일부터 6월 9일까지 이메일로 신청하면 된다.

자세한 사항은 기술보호울타리 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있으며, 기술보호 전담기관인 대·중소기업·농어업협력재단에 문의도 가능하다.

