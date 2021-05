가정의달 5월, 저축은행 3%대 적금상품 '주목'

[아시아경제 송승섭 기자]가정의 달을 맞아 저축은행 적금상품이 주목받고 있다. 시중은행보다 상대적으로 금리가 높은 데다 상품군도 다양해졌기 때문이다.

8일 금융업계에 따르면 웰컴저축은행은 ‘아이사랑 정기적금’을 운영 중이다. 해당 상품은 만 10세 이하 자녀를 둔 부부나 임산부가 가입할 수 있다.

기본금리는 연 3%로 웰컴저축은행 자유입출금 계좌에서 자동이체 시 우대금리가 1%포인트 추가된다. 단 12개월간 8회 이상 자동이체 실적을 충족해야 한다. 매월 납부금액은 최대 10만원으로 영업점과 자체 애플리케이션(앱)에서 가입 가능하다. 가입에는 가족관계증명서 혹은 임신확인서가 필요하다. 앱을 이용하는 경우 문서를 촬영해 등록하면 된다.

모아저축은행의 ‘생일축하 정기적금’을 이용하면 5월에 태어난 자녀에 우대금리 통장을 선물할 수 있다. 해당하는 달에 태어난 고객의 경우 연 2.5% 금리를 제공한다. 생일을 입증할 신분증만 준비하면 된다. 매월 30만원 이상 납부 가능하고 생일 10일 전후로 가입할 수 있다.

5월이 아니더라도 올해 태어난 신생아라면 12간지 정기적금의 가입대상이다. 소띠 출생인 고객은 연 2.5%의 확정 금리를 받을 수 있다. 납부 가능 금액도 매월 30만원 이상이다. 가입을 희망하는 고객은 실명 인증이 가능한 서류를 지참해 영업점을 방문해야 한다.

반려동물 시대를 맞아 SBI저축은행의 ‘스타펫정기적금’도 주목받고 있다. 반려동물의 종과 관계없이 최대 3.2%의 금리를 제공한다. 만기 이자의 1%에 해당하는 금액은 안전하고 행복한 반려동물 사회를 위해 기부금으로 출연한다.

기본금리는 연 2.2%고 연 0.9%포인트가 우대금리로 부여된다. SBI 패밀리 멤버십을 최초 가입하는 고객이면 0.1%포인트의 우대금리를 추가로 제공한다. 연 0.9%포인트 우대금리를 받으려면 SBI저축은행 공식 페이스북을 통해 반려동물과 함께 촬영한 사진을 댓글에 게시하고, 계좌 자동이체를 신청하면 된다.

