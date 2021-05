삼성증권, 1분기 순익 2890억...분기 사상 최대

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권이 분기 기준 사상 최대 실적을 올렸다.

삼성증권은 올해 1분기 매출액이 전년 동기 대비 21.65% 늘어난 3조2993억원을 기록했다고 7일 밝혔다. 세전이익은 4027억원으로 1708%, 당기순이익은 2890억원으로 1776% 급증했다. 분기 기준으로 세전이익과 당기순익 모두 사상 최대 실적 기록이다.

리테일 부문은 우호적 시장환경과 시의적절한 영업활동에 힘입어 양호한 성과를 시현했다는 평가다. 순수탁수수료는 2408억원으로 사상 최대 실적을 경신했다. 국내주식은 전년 동기 대비 92%, 해외주식은 148% 증가했다.

1억원 이상 개인 고객은 20만명을 돌파했다. 리테일 고객 예탁자산은 1분기에만 10조원 순유입되며 280조원을 기록했다. 본사영업부문도 전 부문에서 호실적을 내며 전사 실적 개선에 기여했다.

삼성증권 관계자는 "투자은행(IB) 부문은 주식자본시장(ECM), 구조화금융의 가파른 성장을 바탕으로 전년 동기 대비 55% 증가했다"며 "운용부문도 금리 변동성 확대에 선제적으로 대응하며 양호한 실적을 달성했다"고 설명했다.

