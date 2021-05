[아시아경제 이정윤 기자] 국내 가상화폐거래소 비트소닉에서 투자 피해가 연이어 발생해 경찰이 수사에 착수했다.

7일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 지난 2월말 비트소닉 대표 A씨를 사기 혐의로 입건했다.

A씨는 투자금을 받아 잠적한 혐의를 받고 있다. 피해자들은 가상화폐를 샀다가 팔지도 못하고 예탁금 출금도 못하는 상황인 것으로 알려졌다.

피해자들은 현재 집단소송에 나설 방침이다.

