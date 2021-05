[아시아경제 김지희 기자] CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 26,050 전일대비 950 등락률 +3.78% 거래량 288,279 전일가 25,100 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"CJ CGV, 하반기부터 실적 회복구간 진입…목표가↑"CJ CGV, 3000억원 규모 CB 발행코로나에 죽쑤고 OTT 치이는 극장가 close 는 올해 1분기 연결 영업손실이 628억원으로 잡정 집계됐다고 7일 공시했다. 지난해 같은 기간과 비교해 적자 폭이 줄었다.

매출은 1725억원으로 전년 동기 대비 29.1% 감소했다. 순손실은 1068억원이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr