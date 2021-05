[아시아경제 임춘한 기자] 현대홈쇼핑 현대홈쇼핑 057050 | 코스피 증권정보 현재가 79,100 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 26,642 전일가 79,000 2021.05.07 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"현대홈쇼핑, 종속회사 실적개선 뚜렷…주가 긍정적"현대홈쇼핑, 유아동 특집전 '랜선키즈쇼' 라방 선보여[클릭 e종목]현대홈쇼핑, 코로나19 '집콕' 수혜주 close 은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 411억원으로 지난해 동기보다 42.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다.

매출은 5790억원으로 작년 동기 대비 7.8% 증가했다. 순이익은 484억원으로 36.4% 늘었다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr