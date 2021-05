[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼은 올해 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 "올해는 작년 대비 실적이 큰 폭으로 개선될 전망이라 배당규모도 확대할 것으로 예상한다"고 7일 밝혔다.

그러면서 "배당성향은 실적과 연계되므로 현재는 배당확대를 검토한 바 없다"고 덧붙였다.

