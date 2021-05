KB證, 서울지역 어르신께 카네이션 및 영양제 전달

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 어버이날을 맞아 서울 지역 고령층에게 카네이션 화분과 영양제를 전달했다.

KB증권은 오는 8일 어버이날을 기념해 지난 6일 서울 구로희망복지재단에서 '어버이날 맞이 지역 어르신 건강 지원' 사업 전달식을 진행했다고 7일 밝혔다.

이날 KB증권 임직원들이 전달한 카네이션과 영양제, KF94 마스크 등 물품은 서울 7개 지역구(양천, 강서, 광진, 구로, 노원, 동작, 용산구)의 '폐지 줍는 어르신' 700분에게 전해질 예정이다. KB증권은 지난 7년간 매년 어버이날마다 카네이션과 지원물품을 저소득 가정 어르신들께 전달하고 있다.

박강현 KB증권 경영관리부문장은 "코로나19 장기화와 백신 접종으로 심적 부담이 크실 어르신들께 조금이나마 도움이 되고자 준비했다"며 "앞으로도 모두가 코로나19를 이겨낼 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr