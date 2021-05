김종인, 이번엔 초선 당대표論 '김웅'과 만나…"당 변화는 새 인물로"(종합)

김종인, 김웅 초청해 사무실서 만나

김웅 "당대표 비전 등 자문 구하겠다"

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 김종인 국민의힘 전 비상대책위원장이 당대표 경선에 참여할 뜻을 밝힌 김웅 국민의힘 의원과 회동했다. 김 전 위원장이 국민의힘 외부에서 당내 쇄신론에 힘을 실어주는 모양새다.

7일 김 전 위원장은 서울 종로구 자신의 사무실에서 김 의원을 만났다. 이번 회동은 김 의원이 감사의 뜻을 전하고 싶다는 뜻을 전하자 김 전 위원장이 초청하는 형식으로 이뤄졌다.

만남에 앞서 김 의원은 "제가 (국민의힘 당대표에) 출마하면서 어떤 구상을 가지고 어떤 어젠다가 있는지 설명을 드리고 이게 과연 시대에 맞는지 이런 부분을 여쭈려고 한다"고 말했다. 그는 "우리 당을 어떻게 쇄신할 것인가 공천방식이나 청년 대책, 부동산, 일자리 문제, 선거에 임하는 자세 이런 부분에 얘기 드릴 것"이라며 "현실성이 없다거나 적극적으로 알릴 필요가 있다 이런 이야기를 주시면 참고하겠다"고 했다. 전당대회와 관련해 김 전 위원장의 훈수를 듣겠다는 것이다. 이번 만남은 김 전 위원장이 퇴임 후 처음으로 당대표 주자를 공개적으로 만났다는 점에서 눈길을 끈다.

김 의원은 김 전 위원장과 만남 후 기자들과 만나 "당이 변화를 반드시 해야 한다"며 "당이 변화를 하는 건 새로운 인물이 당대표 되는 것보다 더 효율적인 건 없다. 세게 붙어라, 이야기했다"고 전했다. 그는 "인상 깊었던 것은 청년들에게 미래를 보여주라고 했다"며 "구체적 이야기 를많이 했다"고 말했다.

김 의원은 "김 전 위원장은 영남홀대론을 이야기하면서,영남을 볼모를 삼는 것 구태정치"라면서 "아무도 영남에 대해 홀대하고 있는 게 아닌데 왜 자꾸 영남을 이야기해서 영남당으로 스스로 만드냐고 우려를 하셨다"고 했다. 윤석열 전 검찰총장과 관련해서는 "윤 전 총장이 선택지가 거의 없어진 상황이 아니냐 이런 이야기를 했다"면서 "본인에게 시간을 줘야 할 거 같다 정도 이야기를 했다"고 전했다.

앞서 김 의원은 김 전 위원장을 다시 모시겠다는 뜻도 적극 피력한 바 있다. 김 의원은 4일 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연해 "당대표가 되면 반드시 모시고 올 것"이라고 약속하기도 했다. "자꾸 뒤에서 (김 전 위원장이) 조종을 한다는 소리를 들어서 통화도 못했다"던 김 의원으로서는 대놓고 ‘김종인 구애’에 나선 모습이다.

한편 김 전 위원장은 SBS ‘주영진의 뉴스브리핑’에 출연해 "국민의힘에 어떤 형태로든 다시 가는 것은 불가능하다"고 언급하기도 했다. 이 때문에 김 전 위원장이 제3지대에서 윤석열 전 검찰총장 등 차기 대선주자를 물색하는 동시에, 국민의힘 쇄신론에도 일정 부분 관여하는 전략을 꾀하는 것으로 해석된다.

