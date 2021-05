페르노리카 코리아, 오는 7월까지 ‘앱솔루트 크리에이티브 콘테스트’ 진행

- 매월 3명의 수상자 선정, 앱솔루트 SNS 광고 콘텐츠와 공모전 웹사이트 통해 수상작 소개

- “친환경, 성평등, 사랑의 자유, 존중, 자기사랑” 5가지 진보적 가치를 주제로 한 자유형식 콘테스트

‘창의력이 인류를 발전시킨다’는 브랜드 신념 하에 평등과 자유, 지속가능성 등 진보적인 가치를 다양한 아트 프로젝트를 통해 창의적인 방식으로 제시해 온 브랜드 ‘앱솔루트 보드카(ABSOLUT VODKA)’가 우리 사회를 더욱 긍정적인 방향으로 이끌어 줄 차세대 크리에이터들을 발굴하고 지원하기 위해 대규모 프로젝트 ‘앱솔루트 크리에이티브 콘테스트(Absolut Creative Contest)’를 진행한다.

앱솔루트와 함께 새롭고 창의적인 목소리를 낼 크리에이터를 찾아 지원 사격하는 온라인 공모전인 ‘앱솔루트 크리에이티브 콘테스트’는 오는 7월까지 매달 1명의 ‘베스트 크리에이터(Best Creator)’와 2명의 ‘슈퍼브 크리에이터(Superb Creator)’를 선정한다. 베스트 크리에이터 수상작은 앱솔루트의 SNS 광고 콘텐츠로 소개되며, 슈퍼브 크리에이터의 작품은 공모전의 공식 웹사이트를 통해 대중들과 공유한다.

페르노리카 코리아의 앱솔루트 크리에이티브 콘테스트는 앱솔루트와 뜻을 같이하는 만 19세 이상의 크리에이터라면 누구나 참여 가능하며, 5개의 주제 내에서 자유로운 형식의 디지털 콘텐츠를 응모하면 된다. 보다 자세한 사항은 ‘앱솔루트 크리에이티브 콘테스트’ 공식 웹사이트에서 확인 가능하다.

페르노리카 코리아의 앱솔루트 관계자는 “앱솔루트가 중시하는 가치이자 이번 공모전의 주제인 ▲친환경 ▲성평등 ▲자기사랑 ▲존중 ▲사랑의 자유 총 5가지 모티브 안에서 끊임없이 새롭게 탄생하는 크리에이터들의 작품들은 모두 전 세대의 공감을 이끌어내기에 충분하다는 점에서 디지털 채널을 통한 소통강화를 유도하고자 했던 ‘앱솔루트 크리에이티브 콘테스트’의 기획의도와 잘 맞아떨어진다”며, “앞으로 7월까지 이어지는 공모전을 통해 차세대 루키들의 세상을 향한 따뜻하고 진심 어린 목소리와 내재된 크리에이티브를 다양한 작품 속 앱솔루트 보틀과 함께 만나볼 수 있길 바란다”고 전했다.

