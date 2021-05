[아시아경제 이광호 기자]금융결제원은 금융위원회로부터 데이터전문기관으로 지정받은 이후 데이터 결합 첫 사례로 신한금융투자와 신한카드 간 대용량 데이터 결합을 완료했다고 7일 밝혔다.

이번 결합사례는 '금융투자 거래와 카드 소비 내역 결합을 통한 금융투자 성향 분석'을 목적으로 두 기관의 가명처리된 대용량 데이터를 결합한 것이다.

금결원은 분석결과 등은 금융회사의 서비스 경쟁력 강화 및 금융소비자의 맞춤형 상품 개발 등에 활용될 것으로 기대하고 있다.

금결원은 "올해 상반기 무료 이벤트 및 차별화된 데이터 결합 서비스를 제공해 금융·이종 산업 간 안전한 데이터 결합·활용 생태계 조성에 기여하고, 금융회사 등의 데이터 기반 다양한 혁신사례 발굴을 지속적으로 지원할 계획"이라고 말했다.

