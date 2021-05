김종인 "새롭게 꿈틀거리는 사람이 대통령 될 수도"

[아시아경제 김소영 기자] 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이 차기 대선에 새로운 대선 주자가 부상할 가능성을 제기했다.

6일 김 전 위원장은 SBS '주영진의 뉴스브리핑'에 출연해 "새롭게 꿈틀거리고 있는 사람이 제대로 자기의 비전을 제시하고 국민 정서가 거기에 맞으면 그 사람이 (대통령이) 될 수도 있는 것"이라고 말했다.

그는 고(故) 노무현 전 대통령이 여론조사 지지율에서 노 전 대통령보다 앞서던 이인제, 이회창 후보를 제치며 당선된 2002년 대선을 들며 "여론조사에서 앞서가는 사람이 대통령이 꼭 된다고 얘기할 수 없다"고 말했다.

진행자가 "그동안 경제 전문가 출신 대통령은 많지 않았다”고 한 데 대해서는 "대통령이 꼭 어느 한 특정 분야를 전문적으로 알 필요는 없다"며 "국가경영에 상식적인 지식만 있고, 좋은 참모를 활용하면 대통령직을 수행할 수 있다고 생각한다"고 답했다.

이에 진행자가 "윤석열 전 검찰총장도 가능성이 있다는 말이냐"고 물어보자 "가능성이 전혀 없다고 얘기할 수는 없다"고 말했다.

다만 "대통령이 되고 싶은 사람이면 오랫동안 나라의 현실을 인식하고 나라의 변화를 깨닫고 국민 정서가 어떻게 변하는지 오랜 준비를 거쳐야 한다"며 "철저한 준비를 하고 대통령이 돼도 힘든데, 그런 준비도 없이 순간적인 여론 형성에 따라서 대통령이 된다면 성공의 가능성이 없다"고 강조했다.

김 전 위원장은 "일부 정치평론가나 기자들이 내가 윤 전 총장을 기다리고 있는 것 같은 표현을 하는 분들이 많은데, 저는 지금까지 누굴 기다려본 적이 없다"고 선을 그었다.

만약 "윤 전 총장이 대선에 도전할 마음을 굳히고 도움을 요청하면 어떻게 하겠느냐"는 질문에는 "미래의 일이라 뭐라고 답변할 필요가 없다"며 답을 피했다.

