두산퓨얼셀, 화성 스마트에너지 사업 공동개발…가상발전소 구축

[아시아경제 김혜원 기자] 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 39,100 전일대비 150 등락률 -0.38% 거래량 1,182,575 전일가 39,250 2021.05.06 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 [클릭 e종목]두산퓨얼셀, 정책이 만든 계절성 "상저하고 기대" close 이 경기도 화성시 스마트에너지 사업 공동개발에 참여한다.

두산퓨얼셀은 6일 경기도 화성시청에서 화성시, 화성도시공사, 한국수력원자력 등 지자체 및 유관기업과 함께 '경기도 화성 스마트에너지 사업 공동개발을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 정부의 디지털·그린뉴딜 정책과 연계한 스마트에너지 타운을 조성하기 위해 추진됐다. 주요 내용은 화성시 내 ▲연료전지를 활용한 안정적 클린에너지 공급 ▲연료전지에서 발생하는 열원 활용한 스마트팜 시범 사업 ▲연료전지 연계, 에너지 취약지역 도시가스(LNG) 에너지인프라 구축 ▲발전시설 관리동·주차장 활용 소규모 태양광 및 전기차 충전소 구축 ▲빅데이터, 인공지능(AI) 등을 활용한 클라우드 기반 원격 에너지관리 최적화 및 가상발전소(VPP) 구현 ▲지역주민 수익 공유를 위한 시민펀드 조성 등이다. VPP는 연료전지, 태양광 등 소규모 신재생에너지 분산전원을 클라우드 기반의 AI 소프트웨어를 이용해, 하나의 발전소처럼 운영하는 시스템을 말한다.

두산퓨얼셀은 화성시 부지 내 약 20MW급 연료전지발전소에 들어갈 주기기를 공급하고, 장기유지보수(LTSA)를 담당한다. 또한 연료전지를 적용해 구현할 수 있는 다양한 솔루션 연구개발에도 적극적으로 나설 계획이다.

유수경 두산퓨얼셀 대표는 "IT를 접목한 연료전지 사업에 참여함으로써 새로운 사업 기회를 확보할 수 있고, 향후 국내외 스마트에너지 사업으로의 교두보가 될 수 있다는 점에서 이번 업무 협약은 의미가 크다"고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr