미래에셋증권, 올해 1분기 사상 최대 영업이익 기록

[아시아경제 송화정 기자]미래에셋대우가 올해 1분기 사상 최대 영업이익을 기록했다.

미래에셋증권은 1분기 연결 기준 영업이익 4191억원, 세전순이익 3995억원, 지배주주순이익 2912억원을 기록했다고 6일 공시했다. 이는 각각 전분기 대비 2.3%, 49.1%, 57.4%를 증가한 수치다.

미래에셋증권은 사상 최대 영업이익을 달성할 수 있었던 요인으로는 우수한 해외 법인 실적, 위탁매매 수수료 부분의 사상 최대 실적 경신, 기업금융 부문의 실적 회복을 꼽았다.

일회성 요인으로 사명 변경에 따른 영업외비용이 566억원 발생함에 따라 세전순이익 및 당기순이익은 영업이익 대비 낮게 나왔다는 설명이다.

지난해 코로나19 사태 이후 개인투자자 자금의 꾸준한 증시 유입은 올해 1분기에도 지속되면서 지난해 3분기에 사상 최대를 기록한 위탁매매 수수료 수익을 다시 경신했다. 지난해 우수한 실적을 달성한 해외 법인의 세전 순이익은 692억원으로 전분기에 비해 157.2% 증가했다.

기업금융(IB) 부문 또한 코로나19로 인한 비대면(언택트) 영업 장기화에도 불구하고 주식자본시장(ECM) 수임 확대와 국내 다수의 우량 딜을 성공적으로 마침으로써 꾸준한 수익을 창출하며 견고한 수익(971억원)을 달성했다.

연결 기준 지배주주 자기자본은 9조6200억원으로 전분기 대비 3560억원 정도 증가했으며 이에 따라 주당순자산(BPS) 및 주당순이익(EPS)은 각각 1만5153원, 1583원으로 전분기에 비해 1252원, 350원 각각 늘었다. 자기자본수익률(ROE) 또한 12.33%를 기록하며 전분기 대비 3.39%포인트 상승했다.

비즈니스별 수익 비중으로 정리하면 자기자본(PI)을 포함한 운용 손익이 36.2%, 위탁매매 수수료 33.8%, 이자 손익 10.6%, 기업금융 수수료 10.2%, 금융상품 판매 수수료 9.2%, 순으로 나타났다.

해외 주식 잔고는 지속적인 증가세를 나타내며 이번 분기에도 2조3000억원 늘어난 18조6000억원을 기록했으며 현재 해외 주식 잔고는 이미 20조원을 돌파해 해외물 수수료는 위탁매매 수수료 수익의 새로운 영업 수익원으로 확고히 자리매김했다.

미래에셋증권의 총 고객자산은 위탁자산 221조원을 포함해 362조원으로 전분기에 비해 25조9000억원 증가했으며 1억원 이상 HNW(High Net Worth) 고객은 전분기 대비 11.5% 증가한 28만1000여명을 기록했다.

기업금융 수수료 수익은 전분기 대비 41.5% 증가한 771억원을 기록했다. 채무보증 수수료가 78.0%, 인수주선 수수료와 프로젝트파이낸싱(PF)·자문 수수료가 각각 전 분기 대비 54.3%, 9.3% 늘었다. 또 다른 기업금융 수익인 기업 여신수익도 200억 원으로 전분기 대비 17.6% 증가하며 지속적인 국내외 다수의 우량 딜을 성공적으로 클로징하며 전체 IB는 견고한 수익(971억 원)을 달성했다. 2021년도 1분기에 진행한 주요 기업금융 및 투자 딜로는 SK해운 인수금융, 대림 가산동 데이터센터 개발사업, SK바이오사이언스, 엔비티, 아이퀘스트, 엔시스, 네오이뮨텍 기업공개(IPO) 등이 있다.

운용 손익은 2739억원으로 1분기 중 금리변동으로 운용 여건이 좋지 않았음에도 불구하고 선제적 리스크 관리와 투자목적자산 등에서 발생하는 분배금과 배당금 수익에 힘입어 우수한 성과를 창출했다.

미래에셋증권은 주주가치 제고를 위해 지난해에 이뤄졌던 자사주 매입과 소각의 연장선상에서 올해 첫 자사주 1050만주(약 1025억 원)에 대한 매입을 1분기 중에 완료했고 1000만주에 대해서는 소각까지 완료했다. 이번에 취득한 자사주는 향후 경영상황 등을 고려해 주식 소각 등의 다양한 활용 방안을 적극적으로 검토할 계획이다.

미래에셋증권 관계자는 "미래에셋증권은 코로나19가 지속되는 가운데 변동성이 확대된 글로벌 증시 속에서도 차별화된 실적과 안정적인 수익구조를 달성할 수 있도록 최선을 다할 것"이라며 "지속적인 자사주 매입과 소각을 통해 확실한 주주 환원 정책을 펼칠 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

