여름철 지겨운 모기…'유전병' 가진 수컷으로 막는다 [임주형의 테크토크]

美 플로리다주서 세계 최초 GM 모기 실험

암컷 죽이는 유전자 가진 수컷 모기 7억마리 풀어

살충제는 벌·나비 등 익충도 피해…생태계 파괴 위험

일각선 '생태계 교란' 우려도

[아시아경제 임주형 기자] 여름철만 되면 머리 위를 날아다니면서 기승을 부리는 모기. 모기는 단순히 밤잠을 설치게 하는 벌레일 뿐만 아니라, 극히 위험한 감염병을 몰고 오는 해충이기도 합니다. 매년 소독차가 거리 마다 돌아다니며 소독 연막을 뿌리고 다니는 것 또한 모기같은 병충해 예방을 위함입니다.

하지만 소독제를 이용한 모기 퇴치에는 한계가 있습니다. 가장 큰 문제는 살충제가 대기 중에 살포되면서 환경에 해로운 유해물질을 남긴다는 겁니다. 모기 뿐 아니라 벌·나비 등 생태계 유지에 도움을 주는 익충(益蟲)을 죽이는 일도 빈번하게 벌어집니다.

이 때문에 최근에는 해충구제의 새로운 대안으로 '유전자조작'(GM)이 떠오르고 있습니다. 유전병을 앓는 모기를 만든 뒤 자연에 퍼뜨려, 세대를 거치면서 개체수를 조절하거나 아예 씨를 말리는 방식입니다.

최초의 대량 GM 모기 살포 실험은 최근 미국에서 이뤄지고 있습니다. 지난 4일(현지시간) 미 방송 CNN 등 현지 매체에 따르면, 플로리다주정부는 최근 영국 생명공학 스타트업 '옥시텍'이 개발한 유전자조작 모기 알 살포 실험을 허가했습니다.

옥시텍이 개발한 모기 알은 부화하면 GM 수컷 모기 유충이 탄생합니다. 이 유충은 유전병을 앓는 성충 모기로 자라나는데, 모기가 다른 암컷 모기와 짝짓기를 하면 암컷만 죽이는 유전자를 새끼에게 전달하게 됩니다. 이 때문에 다음에 부화한 암컷 모기는 성체로 자라나기 전에 죽어 자연스럽게 전체 암컷 개체 수가 줄어드는 겁니다.

종 특성상 모기는 수컷의 경우 과즙을 먹고 살고, 암컷만 사람이나 동물의 피를 빱니다. 만일 암컷이 성충으로 자라나기 전에 모두 죽는다면, 사람을 괴롭히는 해충 모기도 무력화되는 셈입니다.

옥시텍은 이 실험을 위해 지난 10년간 연구를 거듭해 왔습니다. 미 환경보호국은 올해부터 내년까지 총 7억5000만마리의 GM 수컷 모기를 퍼뜨리고, 효과가 있으면 향후 추가로 배치할 계획입니다.

모기는 종류에 따라 사람을 해칠 수도 있는 감염병을 퍼뜨릴 수 있습니다. 지카바이러스·뎅기열·말라리아 등이 대표적인 모기 매개 질환입니다.

특히 이 가운데 말라리아는 한해 수억명이 감염되고 수십만명이 죽는 치명적인 질병으로, 세계보건기구(WHO)에 따르면 지난 2019년 기준 전세계 약 2억3000만명이 말라리아에 감염됐으며, 아동 27만명을 포함한 약 49만9000명이 사망했습니다.

상황이 이렇다 보니 세계 여러 나라들은 인간에게 해를 끼치는 모기 개체 수를 줄기 위해 갖은 노력을 기울여 왔습니다. 특히 현재까지는 곤충에게 치명적인 화학성분을 탄 살충제를 공기 중에 뿌리는 방식이 쓰이고 있습니다.

문제는 살충제가 전체 생태계에 광범위한 영향을 미칠 위험이 크다는 데 있습니다. 살충제는 모기뿐 아니라 벌, 나비 등 대표적인 익충도 함께 죽입니다.

앞서 지난 2019년 유명 과학저널 '생물보존'에 출간된 논문 '곤충류의 세계적인 감소:원인 검토'에 따르면, 최근 수십년간 곤충의 개체 수 감소 속도는 포유류와 비교해 약 8배 빨랐으며, 그 원인은 농약과 살충제의 대량 살포일 가능성이 크다고 지적했습니다. 식물의 번식을 돕는 벌과 나비 개체 수가 급격히 감소하면 자연 생태계가 무너지고, 열매와 곡식에 식량을 의존하는 인류도 큰 타격을 입을 수 있습니다.

이와 달리 GM 모기는 모기 외의 다른 생태계에 영향을 미치지 않는다는 장점이 있습니다.

안드레 릴 플로리다주 모기통제위원회(FKMCD) 회장은 GM 모기를 이용한 해충구제 방안에 대해 "우리가 살고 있는 독특한 생태계에 해를 끼치지 않으면서 모기와 싸우려면, 안전하고 환경친화적이면서 표적 설정이 가능한 기술을 써야 한다"며 "또 GM 모기는 살충제에 내성을 가지게 된 모기에 효과적으로 대항할 수 있는 새로운 도구(tool)가 되어줄 것"이라고 설명했습니다.

그러나 일각에서는 GM 모기를 이용한 개체 수 조절 방안이 아직 충분한 시험을 거치지 않았다며 우려를 표하기도 합니다. GM 모기가 암컷 모기 개체 수를 얼마나 줄일지, 이로 인해 지역 생태계에 어떤 변화가 생길지, 또 모기를 주식으로 삼는 다른 곤충이나 동물은 어떻게 될 지 알 수 없다는 게 이들의 지적입니다.

국제 환경단체 '지구의 벗들(friends of the earth)'에 소속된 다나 펄스 활동가는 최근 CNN과 인터뷰에서 "GM 모기가 플로리다에 풀리게 되면 지역 주민, 환경, 생태계 안에 있는 멸종위기종 생물이 어떻게 될지 모른다"라며 "우리는 모두 코로나19 확산 위기 와중에 또 다른 위험에 처하게 될 수도 있다"고 지적했습니다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr