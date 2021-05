금융위, 한국판 뉴딜·실손보험 간소화 등 적극행점 중점과제 5건 선정

적극행정 우수사례 인센티브도 파격적 강화

[아시아경제 김진호 기자] 금융위원회는 6일 김태현 사무처장 주재로 '2021년 제3차 적극행정위원회'를 열어 한국판 뉴딜 지원과 실손보험 청구 간소화 등 올해 중점과제 5건을 선정했다고 밝혔다.

금융위는 내·외부 의견수렴을 거쳐 한국판 뉴딜 지원을 위한 정책형 뉴딜펀드 조성 외 ▲실손의료보험 청구 전산화 ▲데이터·디지털금융 혁신 가속화 ▲혁신성장 위한 혁신기업 금융지원 ▲소비자 권익 제고 및 취약계층 보호 강화 등도 포함됐다.

김 사무처장은 "분기별로 실적을 점검하고 적극행정 지원 제도를 통해 과제를 집중 지원하겠다"며 "국민체감형 과제를 추가 발굴할 수 있도록 국민 모니터링단 등 의견도 적극 수렴하겠다"고 강조했다.

또한 적극행정 우수 사례로 선정될 경우 부여되는 인센티브도 강화하기로 했다. 상·하반기 우수공무원 각 6명(우수 3명, 장려 3명)을 선발해 '우수'에는 성과급 최고등급 등 파격적 인센티브를 부여한다. 하반기 '우수부서' 1곳에 대해선 최초로 전부서원을 우수공무원으로 선정해 포상하기로 했다.

이밖에 적극행정위원회의 심의기능 강화를 위해 금융전문가 등 민간위원을 기존 8명에서 35명으로 대폭 확대하기로 했다. 학계, 법조계, 연구원, 감사전문가 등을 균형있게 선임했다.

