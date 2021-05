[특징주]웰바이오텍·휴먼엔, 러 코로나19 백신 '코비박' WHO 사전평가 신청에 강세

[아시아경제 장효원 기자] 러시아가 개발 중인 코로나19 차세대 백신 '코비박(KoviVaK)'이 세계보건기구(WHO)에 사전적격성평가를 신청했다는 소식에 관련 사업 투자에 나선 웰바이오텍 웰바이오텍 010600 | 코스피 증권정보 현재가 3,870 전일대비 230 등락률 +6.32% 거래량 2,740,047 전일가 3,640 2021.05.06 14:27 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주]웰바이오텍, 러 코로나19 백신 '코비박' 사업 투자 소식에 강세웰바이오텍, 러시아 코로나 백신 ‘코비박’ 사업 합류…"MPC 70억원 규모 투자" close , 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 11,700 전일대비 450 등락률 +4.00% 거래량 515,380 전일가 11,250 2021.05.06 14:25 장중(20분지연) 관련기사 휴먼엔, 러시아 코로나19 백신 ‘코비박’ WHO 사용승인 신청에 부각휴먼엔, 코로나19 백신 ‘코비박 프로젝트’ 참여 위해 MPC에 투자휴먼엔, 러시아 ‘코비박’ 백신 사업에 70억 투자 close 이 강세다.

6일 오후 1시57분 현재 웰바이오텍은 전일 대비 7.55% 상승한 3915원에 거래 중이다. 휴먼엔은 3.56% 상승한 1만1650원에 거래되고 있다.

웰바이오텍과 휴먼엔은 코비박 백신 사업을 목적으로 국내에 설립된 특수목적법인 엠피코포레이션(MPC)에 각각 70억원씩을 투자했다. MPC는 코비박의 국내 위탁 생산을 비롯해 아세안 국가 총판 등에 대한 독점적 권리 취득을 위한 본계약을 진행 중에 있는 것으로 알려졌다.

코비박 백신은 러시아 추마코프연방과학연구소가 전통적 백신 제조방법과 현대 기술을 결합해 개발한 불활성화 방식의 코로나19 백신으로, 지난 2월 러시아 보건부로부터 사용 승인을 받았다. 불활성화 백신으로 개발된 코비박은 현존하는 백신의 대표적 부작용으로 손꼽히는 혈전 증상 등에 대한 우려가 없고 무엇보다 최근 등장한 코로나19 변이 바이러스에도 효능이 있을 것으로 전망되고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr