[아시아경제 온라인이슈팀] 모델이자 DJ 박시현이 남다른 비키니 자태를 과시했다.

최근 박시현은 자신의 인스타그램에 '파란 하늘을 보았니?'라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 사진 속 박시현은 흰색 비키니를 입고 수영장에서 미소를 짓고 있다. 파란 하늘과 살랑거리는 바람 흰색 비키니가 어우러져 청량감이 느껴진다.

이를 본 팬들은 '봄같은 시현님' ' 사랑스러운 미소' 등의 반응을 보였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr