野, 임-박-노 '불가' 당론…야당 패싱 30+α 강행되나

국민의힘 의총열어 3개 부처 장관 후보자 불가 입장 확정

이미 29명의 장관급 후보자 야당 동의 없이 임명 강행

재보선 민심 확인 후에도 또 강행 처리할지 주목

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 국민의힘의 반대에도 불구하고 야당 동의 없는 장관급 인사의 임명 강행 사례, 이른바 ‘30+α’가 현실화될 것인지 이목이 쏠리고 있다. 국민의힘은 6일 긴급 의원총회를 열고 5명 후보자 가운데 임혜숙 과학기술정보통신부·박준영 해양수산부·노형욱 국토교통부 장관 후보자에 대한 지명 철회를 요구했다. 강민국 국민의힘 원내대변인은 "국민의당·정의당과도 초당적으로 협의해 정부의 독주에 맞설 것"이라고 경고했다.

과학기술정보방송통신위원회 야당 간사인 박성중 국민의힘 의원은 임 후보자와 관련해 "인사 청문회 과정을 부적격 결론을 내렸다"며 "청와대는 당장 지명을 철회할 것을 요구하며, 후보자는 자진 사퇴하는 것이 국민에 대한 마지막 도리"라고 밝혔다. 박 의원은 후보자 자질은 물론 외유성 출장, 연구윤리 위반, 정치 편향성 등을 문제 삼았다.

국민의힘은 박 후보자에 대해서는 배우자가 관세법을 어겨가며 수천 점의 명품 도자기 등을 들여온 점, 노 후보자에 대해서는 위장전입 전력과 관사 재테크, 전문성 부족 등이 문제점으로 지적했다. 의총 후 국민의힘은 당론으로 이들 3명의 후보자 대해 대통령의 지명 철회 또는 후보자 자진 사퇴를 압박하며 임명에 반대한다는 뜻을 확정했다.

야당이 당론으로 임명 반대 방침을 밝힘에 따라 정부·여당은 야당의 동의를 구하지 못한 채 임명을 강행할 것인지 결정해야 한다. 이미 장관급 인사 29명이 야당 동의 없이 임명이 강행된 바 있어, 30~32번째 야당 패싱 인사가 현실화될 수 있다.

지난달 재보궐선거 이후 쇄신 차원에서 단행된 개각이라는 점에서 야당의 강력한 반대에도 정부·여당이 일방적으로 임명을 강행하기는 쉽지 않다는 분석도 나온다. 앞서 국민의힘 핵심 관계자는 "심각한 정도로 보면 임 후보자, 박 후보자, 노 후보자 순"이라고 지적하기도 했다. 이 때문에 부분적으로 지명 철회 수순을 밟을 가능성도 엿보인다.

한편 여당 내에서도 인사청문회와 관련해 불편한 기류가 감지되고 있다. 박주민 더불어민주당 의원은 이날 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 지명 철회를 요구받고 있는 3인의 후보자에 대해 "제가 봤을 때도 좀 답답하다"고 언급하기도 했다

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr