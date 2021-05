조폐공사, 올해 상반기 54명 신규채용…이달 원서접수

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국조폐공사가 올해 상반기 54명을 신규 채용한다.

조폐공사는 11일~18일 ‘2021년 상반기 신입직원(채용형 인턴)’을 원서접수를 진행한다고 6일 밝혔다.

채용 분야별 인원은 ▲일반 기술·사무 분야 36명(사회형평전형 포함) ▲연구개발(R&D) 분야 3명 ▲IT(정보기술) 분야 15명 등으로 연간 채용인원의 90%를 상반기에 선발할 계획이다.

채용은 NCS(국가직무능력표준) 기반의 블라인드 방식으로 이뤄진다. 이중 IT분야는 지난해 도입한 온라인 코딩테스트를 올해도 시행하기로 했다.

조폐공사는 혁신도시법에 따른 지역인재, 비수도권 지역균형인재 채용을 위한 채용목표제도 적용한다.

또 코로나19 확산 방지를 위해 시험장 방역, 사회적 거리 확보, 유관기관과 비상연락체계 구축 등 방역지침을 철저히 준수할 계획이다.

최종 합격자는 3개월간의 인턴과정을 거친 후 근무평가를 통해 정규직으로 전환된다.

기타 자세한 내용은 조폐공사 홈페이지 채용공고를 통해 확인할 수 있다.

조폐공사 반장식 사장은 “세계 최고의 조폐·인증·보안 서비스 기업이라는 비전을 함께 달성할 책임감 있고 열정적인 인재가 다수 지원하길 희망한다”고 말했다.

