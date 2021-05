[아시아경제 황준호 기자] 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 114,500 2021.05.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 카카오, 539억 규모 본사 직원 대상 스톡옵션 부여 결정코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감 close 는 올해 1분기 영업이익이 연결 재무제표 기준 1575억원을 기록해 전년비 79% 늘었다고 6일 공시했다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 115,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 114,500 2021.05.06 08:09 장시작전(20분지연) 관련기사 카카오, 539억 규모 본사 직원 대상 스톡옵션 부여 결정코스피 혼조세.. 개인 순매도 지속외국인·기관 매물 출회…코스피·코스닥 하락 마감 close 의 매출액은 1조2579억원을 기록해 전년 대비 44.9% 증가했다.

