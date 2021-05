[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 제99회 어린이날을 맞아 "어린이들이 마스크를 벗고 친구들과 신나게 뛰어놀 수 있는 날을 최대한 앞당기겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 5일 소셜네트워크서비스(SNS) 메시지를 통해 "씩씩하게 코로나19를 이겨내고 있는 어린이 여러분이 너무나 대견하고 자랑스럽다"며 이같이 말했다.

문 대통령 내외는 전날 평창 도성초등학교 학생 38명과 어린이날 맞이 '랜선 만남'을 갖고 대화와 놀이를 가졌다.

문 대통령은 "제 바람은 어린이들이 건강하고 행복한 나라, 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 나라를 만드는 것"이라며 "그 첫걸음으로 여러분이 마스크를 벗고, 친구들과 신나게 뛰어놀 수 있는 날을 최대한 앞당기겠다"고 말했다.

이어 "내년 이날에는 여러분을 청와대에서 맞이하겠다"며 "어린이날을 진심으로 축하한다"고 덧붙였다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr