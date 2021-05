[아시아경제 박지환 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 7,160 전일대비 250 등락률 -3.37% 거래량 11,460,439 전일가 7,410 2021.05.04 15:30 장마감 관련기사 "언제까지 남들 부러워 할텐가?" 빠른 정보 받고 수익 얻자삼성重, 조선소 위험관리평가 최고등급 받아美·유럽, 세제혜택·인센티브 쏟아내는데…韓, 펀드 등 간접지원만 close 은 연결 기준 올해 1분기 매출액이 1조5746억원, 영업손실은 5068억원으로 집계됐다고 4일 공시했다.

이는 전년동기 대비 각각 13.8%, 960.3% 감소한 수치다. 당기순손실은 5359억원으로 집계됐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr