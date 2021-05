[아시아경제 박지환 기자] 4일 오전 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 307,000 전일대비 3,000 등락률 +0.99% 거래량 264,207 전일가 304,000 2021.05.04 11:10 장중(20분지연) 관련기사 SKT, 자사주 2조6000억 소각 결정외국인, 2주 연속 '팔자'…삼성전자 팔고 LG화학 사고 "AI로 더 빨리, 정확히 진단" SKT, 가톨릭중앙의료원과 '의료 AI솔루션' 개발 협약 close 주가가 강세다. 2조6000억원 규모의 자사주를 소각한다는 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다. 기업의 자사주 소각 결정은 유통 주식수를 줄여 기존 주주들이 보유한 주식 가치를 상승하는 효과를 내기 때문에 시장에선 호재로 받아들인다.

SK텔레콤은 이날 오전 10시18분 기준 전 거래일 대비 5500원(1.81%) 오른 30만9500원을 기록 중이다. 주가는 장중 32만2000원에 도달하며 52주 신고가를 새로 썼다.

SK텔레콤은 개장 전 자사주 869만주를 소각하기로 했다고 공시했다. 전날 종가 기준으로 2조6000억원에 달하는 규모이다. 소각 예정일은 오는 6일이다. 발행주식 총수의 10.8%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr