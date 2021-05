한국타이어, 1분기 영업이익 1860억원…전년比 75.5%↑

[아시아경제 이기민 기자] 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 48,250 전일대비 150 등락률 +0.31% 거래량 305,607 전일가 48,100 2021.05.03 15:30 장마감 관련기사 한국타이어앤테크놀로지, 1분기 영업익 1860억원…전년 동기 대비 75.5% 증가한국타이어, 'CDP 탄소경영 아너스' 선정…"친환경 R&D에 힘쓸 것"한국타이어, '국가브랜드경쟁력지수' 타이어부문 13년 연속 1위 close 가 연결 기준 올해 1분기 매출액 1조6168억원, 영업이익 1860억원을 달성했다고 3일 공시했다. 이는 지난해 같은기간 대비 매출액은 12.6%, 영업이익은 75.5% 증가한 수치다.

한국타이어는 18인치 이상 고인치 승용차용 타이어 판매 비중이 약 38%로 지난해 대비 4%포인트 증가해 질적 성장을 이끌었다고 설명했다.

코로나19로 인한 경기 영향이 일부 완화된 하반기부터 유럽, 북미, 중국 등 주요 지역에서 교체용 타이어 판매도 증가했다. 특히 중국 시장은 전년동기 대비 교체용 타이어 판매가 늘었고, 완성차 수요 회복을 통한 신차용 타이어 판매도 큰 폭으로 상승했다. 이 가운데 고인치 타이어 판매 비중은 40%로 지난해 1분기 대비 13%포인트 오르며 질적 성장을 보였다.

한국타이어는 2021년에도 프리미엄 완성차 업체들과 신차용 타이어공급을 지속하며 프리미엄 브랜드 지위를 더욱 공고히 하고 있다. 최근에는 포르쉐 고성능 스포츠 로드스터 '718 박스터'에 초고성능 타이어 '벤투스 S1 에보3(Ventus S1 evo3)'를 공급하고 있다.

또한 지난해 포르쉐 최초 순수 전기차 '타이칸' 공급에 이은 중국 전기차 기업 니오의 핵심 모델 'ES6'와 'EC6' 신차용 타이어 공급으로 전기차 브랜드와의 파트너십을 한층 강화해 나가고 있다.

한국타이어는 올해 주요 시장에서 지속적인 고인치 타이어 판매 강화, 프리미엄 신차용 타이어(OE) 파트너십 확장, 전기차용 OE 공급 비중 확대 등 프리미엄 브랜드 가치를 강화할 계획이다. 또한 품질 경쟁력에 기반한 각 지역별 최적의 유통 전략을 통해 교체용 타이어 판매의 지속적 성장을 이어가는 등 양적·질적 성장을 동시에 이뤄나간다는 방침이다.

반면 대전공장, 금산공장 등 한국 공장은 원자재 가격과 해상운임 상승, 통상임금 보상 합의 등이 반영돼 전년 동기 대비 매출액이 5%가량 하락했고, 영업이익은 적자전환됐다. 한국타이어 측은 "향후 한국 공장의 매출과 수익성 회복이 중요한 과제"라고 설명했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr