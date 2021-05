내 집 마련 더 어려워진다…脫서울 가속화 전망

DSR 규제 강화에

2030세대 영끌 통해

내집 마련 더 어려워져

탈서울 수요 가속화 전망

[아시아경제 이광호 기자]금융당국이 7월부터 총부채원리금상환비율(DSR) 규제를 강화하는 주택담보대출 조이기에 나서면서 내 집 마련을 준비하는 실수요자의 고민이 깊어지고 있다. 금융당국은 가계부채가 지나치게 늘어나 부실로 이어지는 것을 막겠다는 입장이지만, 젊은 층 사이에선 집값이 소득보다 빠르게 상승하는 상황에서 내 집 마련을 더욱 어렵게 한다는 목소리가 나온다. 규제 도입 이전에 대출을 받으려는 문의가 급증하는 것도 이 같은 이유에서다.

3일 금융당국에 따르면 7월부터 규제지역에서 6억원이 넘는 집에 대해 주담대를 받거나 1억원 이상 신용대출을 받을 때는 DSR 40% 규제가 적용된다. 소득으로 감당할 수 있는 범위 내에서 돈을 빌리라는 것이다. 연소득이 3000만원이라면 해마다 부담하는 원리금이 1200만원을 넘어선 안된다.

이에 따라 DSR 규제가 본격화하면 20·30세대 영끌(영혼까지 끌어모음)을 통해 내 집을 마련하기는 쉽지 않을 것이란 전망이다. 기존에는 주담대 외에도 신용대출과 카드론 등의 기타 대출을 모두 끌어모아 주택자금에 활용할 수 있었지만, DSR는 차주가 갖고 있는 모든 부채의 원리금이 연소득의 일정 비율을 넘지 못하게 규제하는 방식이다. 연소득이 적을수록 대출금액도 줄어들게 되는 구조다.

각 종 부동산 커뮤니티에는 DSR 규제 적용 전에 미리 대출을 받으려는 젊은 층의 문의가 늘고 있다. 올해 말 결혼을 준비 중인 30대 성운하(가명)씨는 "사회 초년생으로 DSR 규제가 생기면 대출을 못 받을까 걱정"이라며 주담대 상품을 문의하는 글을 올렸다. 직장생활 4년차 B씨는 "당장 목돈을 쓸 계획은 없지만 혹시 앞으로 주식이나 부동산 투자에 필요할 지도 모르니 대출이 막히기 전에 더 받아야 겠다"고 글을 올렸다.

시중은행 관계자는 "금융당국이 지난해 말 신용대출 총량규제 방침을 밝히자 신용대출이 급증했던 것처럼, 금융당국의 규제 발표 이후 지점으로 대출에 대한 문의가 많이 들어오고 있다"며 "이달 대출을 통해 자금을 만들려는 수요가 크게 늘어날 것으로 보인다"고 전망했다.

일각에선 DSR 규제에 따라 서울을 벗어나 외곽지역에서 집을 구하려는 탈서울 수요가 가속화될 것으로 관측하고 있다. 정부의 이번 규제로 서울 아파트는 83.5%가 DSR 제한 규정에 걸리게 된다. 최근 KB국민은행의 ‘월간 KB주택시장 동향’에 따르면 4월 중형아파트(60~85㎡·18~25평) 평균 매매가격은 9억8656만원으로 2년 전에 비해 2억9237만원 상승했다.

금융당국 관계자는 "실수요자의 경우 내 집 마련에 애로가 없도록 금융지원을 늘려나갈 계획"이라며 "미래 소득이 증가할 가능성이 높은 청년에 대해선 DSR 산정 때 ‘장래소득 인정 기준’을 적극 활용할 것"이라고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr