교통상황 분석해 정체 줄이는 '스마트 신호등'…전국 확대

[아시아경제 문제원 기자] 정부가 올해 하반기까지 '스마트 신호운영 시스템'을 전국에 확대 구축한다.

국토교통부는 교차로 소통개선과 사고감소 효과가 큰 스마트 신호운영 시스템을 전국 주요 교차로로 확대하는 사업에 본격적으로 착수한다고 2일 밝혔다.

스마트 신호운영 시스템은 교통량에 따라 실시간으로 신호를 최적으로 제어해 차량흐름을 원활하게 하거나, 소방차 등 긴급차량에 우선신호를 부여하는 등의 '똑똑한 신호운영체계'를 말한다.

기능별로 감응신호시스템과 긴급차 우선신호시스템, 스마트 교차로 등으로 나뉜다.

우선 감응신호는 평상시에는 주도로의 통행 신호를 우선 부여하고, 부도로의 좌회전 차량을 감지한 경우에만 신호를 부여해 불필요한 신호 대기시간을 줄이는 효과가 있다.

긴급차 우선신호는 긴급차량이 이동할 때에 교차로 신호를 일시적으로 제어해 우선 통행할 수 있도록 맞춤형 신호를 부여하는 시스템이다. 이를 통해 사고처리 시간을 단축시키고 골든타임을 확보할 수 있다.

스마트 교차로는 빅데이터를 이용해 교통량이 많은 시간대와 그렇지 않은 시간대에 각기 다른 최적의 신호를 적용하는 기능이다.

국토부는 지난해까지 감응신호시스템 509개소, 긴급차 우선신호시스템 44개소, 스마트 교차로 746개소를 추진했다. 그 결과 교통소통 향상, 신호위반 감소 등에 가시적 효과가 있는 것으로 나타났다.

구체적으로 감응신호를 도입하면 차량 지체시간이 41% 감소하고 신호위반은 36% 감소하는 효과가 발생했다. 긴급차 우선신호를 통해서는 긴급차 통행시간이 20∼60% 단축됐고, 스마트 교차로를 도입한 곳에선 주요 도로의 교통흐름이 개선되는 모습이 보였다.

국토부는 올해부터 전국 주요 교차로를 대상으로 신호운영체계 개선을 대폭 확대한다는 방침이다.

올해 전국 국도 및 지자체 403개소에 감응신호를, 19개 지자체 372개소에 긴급차 우선신호를, 31개 지자체 1224개소에 스마트 교차로 시스템을 구축한다.

주현종 국토부 도로국장은 "국민체감 효과가 큰 스마트 신호시스템 사업을 지속 확대하고, 지능형교통체계 사업에 인공지능(AI), 첨단센서 등 신기술을 적극 도입해 나갈 계획"이라고 말했다.

