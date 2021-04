[아시아경제 이민지 기자] 국동 국동 005320 | 코스피 증권정보 현재가 3,845 전일대비 15 등락률 +0.39% 거래량 430,425 전일가 3,830 2021.04.30 14:26 장중(20분지연) 관련기사 국동, 35억원 규모 자기주식취득 신탁 계약국동, 구자현 사외이사 자진사임 국동, 검색 상위 랭킹... 주가 2.38% close 은 계열회사인 국동 국동 005320 | 코스피 증권정보 현재가 3,845 전일대비 15 등락률 +0.39% 거래량 430,425 전일가 3,830 2021.04.30 14:26 장중(20분지연) 관련기사 국동, 35억원 규모 자기주식취득 신탁 계약국동, 구자현 사외이사 자진사임 국동, 검색 상위 랭킹... 주가 2.38% close 어페럴의 채무금액44억2960만원에 대해 채무보증을 결정했다고 30일 공시했다. 이는 자기자본대비 6.40%에 달한다. 채무보증종료일은 내년 4월 30일이다.

