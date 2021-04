[아시아경제 김흥순 기자] 매커스 매커스 093520 | 코스닥 증권정보 현재가 6,290 전일대비 200 등락률 +3.28% 거래량 311,524 전일가 6,090 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 매커스, 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승세에 5.17% ↑그린뉴딜 최대 수혜 ‘이 기업’! 지금이 기회입니다!매커스, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.01% close 는 와이아이케이 와이아이케이 232140 | 코스닥 증권정보 현재가 7,020 전일대비 140 등락률 -1.96% 거래량 766,444 전일가 7,160 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 와이아이케이, 삼성전자에 134억원 규모 반도체검사장비 공급강한 반등나온다. 삼성전자, SK하이닉스에 대량납품! 주목해야 할 핵심 株딱! 말씀드립니다! 40년간 최대 공급처 “삼성전자”!! 반도체 점유율 1위! close 와 203억4924만원 규모의 비메모리 반도체 납품계약을 체결했다고 29일 공시했다. 계약기간은 2021년 7월20일부터 2021년 12월31일까지다.

