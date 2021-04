[아시아경제 지연진 기자] 와이아이케이 와이아이케이 232140 | 코스닥 증권정보 현재가 7,190 전일대비 30 등락률 -0.42% 거래량 932,671 전일가 7,220 2021.04.28 12:09 장중(20분지연) 관련기사 강한 반등나온다. 삼성전자, SK하이닉스에 대량납품! 주목해야 할 핵심 株딱! 말씀드립니다! 40년간 최대 공급처 “삼성전자”!! 반도체 점유율 1위! 美 반도체 경제효과만 10조! “삼성전자”에 공급하는 ‘이 기업’! 최대 실적 전망! close 는 삼성전자와 134억2000만원 규모의 반도체검사장비 공급계약을 체결했다고 28일 공시했다.

